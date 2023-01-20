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本港新增3,789宗確診　多42人離世

  • i-Cable
  • 2023年01月20日

【有線新聞】本港新增3,789宗確診，多42人離世。

本地佔3,696宗，輸入就有93宗，14間安老及殘疾院舍有16名院友及職員染疫，學校呈報137名學生及教職員確診。

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