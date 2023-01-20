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本港新增3,789宗確診 多42人離世
i-Cable
2023年01月20日
【有線新聞】本港新增
3,789
宗確診，多
42
人離世。
本地佔
3,696
宗，輸入就有
93
宗，
14
間安老及殘疾院舍有
16
名院友及職員染疫，學校呈報
137
名學生及教職員確診。
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