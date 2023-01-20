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青衣客貨車失控撞工程車　74歲男司機不治

  • i-Cable
  • 2023年01月20日
【有線新聞】青衣有客貨車撞向工程車，兩人重傷送院，74歲客貨車男司機不治。
涉事客貨車嚴重損毀、擋風玻璃碎裂，晚上7時許，客貨車沿青衣航運路行駛，駛到九號貨櫃碼頭一個迴旋處，失控撞向一輛泊在路邊的工程車車尾，客貨車男司機及女乘客受傷被困，消防及警員救出兩人送院。
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