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深水埗兩檢測站連日排長龍　當局安排穿梭巴免費接載市民往其他檢測站

  • i-Cable
  • 2023年01月20日
【有線新聞】深水埗兩個檢測站連日排長龍，民政事務處派穿梭巴免費接載市民到其他檢測站。
在楓樹街檢測站，市民獲安排搭車去荔景社區會堂做檢測，深水埗民政專員黃昕然說，會與街坊福利會合作，安排跨區檢測的市民回來深水埗檢測站，免費列印紙本陰性檢測證明，又說免費穿梭巴安排有成效，會繼續做。
深水埗民政事務專員黃昕然：「我們看需求和情況，今晚一定有，也會看看明天情況。大家也理解這幾天那麼多市民想做檢測，其中原因當然是回內地過年，所以年三十晚可能是否已經要出發的市民大部分已出發，不太大需求，我們也會留意。」
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