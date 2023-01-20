i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
深水埗兩檢測站連日排長龍 當局安排穿梭巴免費接載市民往其他檢測站
i-Cable
2023年01月20日
【有線新聞】深水埗兩個檢測站連日排長龍，民政事務處派穿梭巴免費接載市民到其他檢測站。
在楓樹街檢測站，市民獲安排搭車去荔景社區會堂做檢測，深水埗民政專員黃昕然說，會與街坊福利會合作，安排跨區檢測的市民回來深水埗檢測站，免費列印紙本陰性檢測證明，又說免費穿梭巴安排有成效，會繼續做。
深水埗民政事務專員黃昕然：「我們看需求和情況，今晚一定有，也會看看明天情況。大家也理解這幾天那麼多市民想做檢測，其中原因當然是回內地過年，所以年三十晚可能是否已經要出發的市民大部分已出發，不太大需求，我們也會留意。」
港聞
新聞資訊
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日
下一則新聞
下一則新聞
青衣客貨車失控撞工程車 74歲男司機不治
港聞
新聞資訊
2023年01月20日
推薦閱讀
一線搜查｜港女攀自殺崖 舉OK手勢打卡 網民轟：連累消防｜附漁護署19個行山黑點
生活
有線生活
2023年01月16日
疑不滿的士兜路起爭執 乘客落車時突開車行駛 司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年01月13日
旺角銀城廣場市集六男女涉賣煽動刊物 遭國安處拘捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月17日
周焯華案｜甚麼是「賭底面」？ 案件掀出濠江賭場亂象 行內人揭露屬入職培訓
即時新聞
新聞資訊
2023年01月18日
一線搜查｜深水埗大廈後巷被佔領未解決 後樓梯雜物堆積至3樓疑有人住 物主：我唔係偷唔係搶
生活
有線生活
2023年01月19日
日本東京電力實驗指 經處理核廢水養比目魚 體內輻射濃度未增
兩岸國際
新聞資訊
2023年01月16日
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日