即日起至下月19日　廣東省放寬香港跨境私家車檢驗要求

【有線新聞】廣東省臨時放寬香港跨境私家車檢驗要求，方便市民探親。

運輸署接獲廣東省公安廳通知，即日起至下月19日持有效強制保險的香港跨境私家車，即使未完成檢驗，都可以在廣東省行駛，方便市民北上探親。

運輸及物流局感謝內地的臨時措施，會繼續與廣東省有關部門聯繫，加快跨境車內地續領牌證工作。