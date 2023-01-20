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即日起至下月19日 廣東省放寬香港跨境私家車檢驗要求
i-Cable
2023年01月20日
【有線新聞】廣東省臨時放寬香港跨境私家車檢驗要求，方便市民探親。
運輸署接獲廣東省公安廳通知，即日起至下月19日持有效強制保險的香港跨境私家車，即使未完成檢驗，都可以在廣東省行駛，方便市民北上探親。
運輸及物流局感謝內地的臨時措施，會繼續與廣東省有關部門聯繫，加快跨境車內地續領牌證工作。
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