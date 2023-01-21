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跨境生最快下月可來港上課 林世雄：證件安排會特事特辦
i-Cable
2023年01月21日
【有線新聞】跨境學童最快下月，免配額回港上學，運輸及物流局局長林世雄說會特事特辦處理部分校巴，未申請到禁區紙問題。
運輸及物流局局長林世雄：「我們會跟運輸署、各口岸單位就證件安排上我們會特事特辦，他們申請我們就會盡快批核，亦有與內地單位就跨境學童，會討論如何協助跨境校巴他們取得內地相關證件，通過驗車後，這方面我們正在協助。」
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