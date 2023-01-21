年三十｜農曆假外遊團費貴兩成　有旅行社料明年生意方復常　西九高鐵站仍有即日票

【有線新聞】不少市民趁農曆年假外遊，出發到東南亞國家為主，有旅行社說出境團回復至疫情前三成，相信明年暑假才復蘇。

三個朋友相約一起，叫爸爸媽媽帶她們去北海道六天旅行，Tiffany：「我以前問媽媽何時可以見到雪，所以這個機會很好。（等了多久可以看雪？）十年，出生之前開始 。」

鄭女士：「很多年沒外出旅行，今次通關大家都很開心，加上女兒今次想看雪，都很開心可以完成她的願望，兩萬多元一個人、六天，都值得的，都要去。」

旅行社說農曆新年假有百多團出發，去泰國和日本為主，即使團費加價二至四成，旅行團去年12月中就爆滿，但市況跟疫情前仍然有距離，旅行社負責人禤國全：「去旅行的人數，如果與疫情前比較，我們看到只有三份一，新年較聖誕多三成客，過往我們最旺一天出發可以60至70團，今年暢旺時每日有大約20團，到2024年第三季暑假，應該可以回復疫情前人數。」

出國的多，返內地都同樣多，在西九龍高鐵站有人提早兩個半小時來到準備，劉女士：「我的心已經飛了過去，人在這裏，很心急，每年都會回家與媽媽過年，中國人的習俗是這樣。」

年三十仍然有即日北上車票，有人來碰運氣，買不到車票固然愁，但有人買到都煩惱，因為太久沒回內地未熟習，林小姐：「這裏坐車與內地不同，內地關閘前十分鐘都可以入內，這邊提前45分鐘便截停，剛才我們一班人過來很多人都入不到。今天（年三十）都是過年最後一天，想著這天都要在車站度過就有點傷心。」

高鐵長途線未有重啟時間表，當局說農曆年假期後會與內地溝通及協調。