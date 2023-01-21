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英冠 般尼2:1西布朗
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2023年01月21日
【有線新聞】英格蘭冠軍足球聯賽，榜首的般尼主場2比1反勝西布朗。
科朗接應角球頂入，開賽7分鐘就為黃衫西布朗領先。
今季聯賽第二次交手，兩隊去年9月踢成1比1，般尼再次是先落後一方。
班尼斯在43分鐘，起腳射中楣，半場未能扳平。
力爭重返英超，般尼下半場尾段連入兩球，尼敦泰拿送入遠柱，75分鐘追成1比1。
加上迪雲尼的罰球直射入網，87分鐘協助般尼反勝2比1，聯賽八連勝，在榜首有5分優勢。
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