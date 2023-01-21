年三十｜維園年宵越夜越熱鬧　有人嘆無熟食年貨氣氛略差　市民同盼疫情快過

【有線新聞】年三十晚，不少巿民到維園行年宵；亦有一家大小到嘉年華玩攤位遊戲；有市民說高興市面變得暢旺，但氣氛仍比疫情前差。

維園年宵來到最後一晚，對花檔而言能否回本都是看這一晚。有花檔就跳出框框，賣傳統年花之外，自製「兔仔花」吸客。花檔檔主李小姐：「混合中西式不同的花，有乒乓菊，粉紅色這款，上面的兔耳是鼠尾草。我們都希望迎合老少咸宜，兔年希望大家開開心心。（市民來到對這款花反應如何？）很受歡迎，差不多每次推出一批就很快賣完，因為大家可能整個年宵都想找些有特色的，不會只買傳統年花。」

維園年宵入夜後人流比下午多，但未算擠逼。今年年宵繼續沒有乾貨及熟食攤位，大部分攤檔都是賣年花，不過就似乎影響不到市民的消費意欲。陳先生：「都差不多1,000元，四種左右。比去年買多了，看到花開得很美就支持一下，最開心是見到四處都暢旺、多了些人氣。」湯先生：「沒了熟食、其他賀年物品賣，氣氛差了一點。」JAN：「我希望新一年考試可以進步及希望疫情可以快些過去。」

嫌年宵只能看花，可以選擇去嘉年華玩遊戲鬆一鬆。蘇先生：「吃完團年飯就一起過來，見到正在營業，以往都沒開門。（希望）快些解除口罩令、疫情快點過去。」Yoyo：「很開心，因為贏到三隻玩偶。（有甚麼新年願望？）考試拿到高分，默書也是。」無論有甚麼願望也好，最重要都是身體健康。