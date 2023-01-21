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倫敦法院駁回英政府拒絕調查新疆棉訴訟
i-Cable
2023年01月21日
【有線新聞】英國法院駁回維吾爾人權組織，控告英國政府未就新疆進口棉花展開調查。
判詞指，內政部做法是合法合理亦認同政府的觀點，在刑事調查及起訴所需的證據方面未能符合標準，但法官亦稱區內的棉花業，確實涉及侵犯人權和強迫勞動。英國政府回應，若有更多證據將會展開調查。
世界維吾爾代表大會對判決失望，揚言會繼續追究責任。組織去年十月入稟倫敦高等法院指控內政部等多個政府部門，未就新疆進口棉花展開刑事調查。
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