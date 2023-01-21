祖雲達斯做假帳被扣15分　意甲跌至第十

【有線新聞】意甲的祖雲達斯因為做假帳被扣聯賽15分。

祖雲達斯涉嫌誇大過去三年的收入及轉會帳目，罪名成立。意大利足總宣布，11名時任球會職員被禁參與足球事務，為期8個月至兩年半。「祖記」被扣分後由第3跌到第10２很大機會失落來季歐聯資格，球會可以在30日內向意大利奧委會上訴。