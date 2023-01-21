i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
祖雲達斯做假帳被扣15分 意甲跌至第十
i-Cable
2023年01月21日
【有線新聞】意甲的祖雲達斯因為做假帳被扣聯賽15分。
祖雲達斯涉嫌誇大過去三年的收入及轉會帳目，罪名成立。意大利足總宣布，11名時任球會職員被禁參與足球事務，為期8個月至兩年半。「祖記」被扣分後由第3跌到第10２很大機會失落來季歐聯資格，球會可以在30日內向意大利奧委會上訴。
體育
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
下一則新聞
下一則新聞
食生牛肉後男子腸痛 服杜蟲藥排2米「恐怖寄生蟲」 5大感染寄生蟲症狀
健康
有線生活
今天
推薦閱讀
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
32歲男子觀塘泳池外遇襲 雙腳中多刀重傷 兇徒逃去
港聞
新聞資訊
2023年01月19日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日
一線搜查｜港女攀自殺崖 舉OK手勢打卡 網民轟：連累消防｜附漁護署19個行山黑點
生活
有線生活
2023年01月16日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日
一線搜查｜深水埗大廈後巷被佔領未解決 後樓梯雜物堆積至3樓疑有人住 物主：我唔係偷唔係搶
生活
有線生活
2023年01月19日
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日