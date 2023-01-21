年三十｜有市民一早到街市買餸　有檔販加價一至兩成　顧客：貴咗都要食團年飯

【有線新聞】年三十團年，有市民一早到街市買菜準備，檔販說來貨價貴了，要加價一至兩成。

年三十做節團年，發財雞當然不可少，價錢再貴都一樣多人買。最暢銷的嘉美雞10時許已經售罄，檔販說來貨價貴了，價錢要賣貴一、兩成，不過客人都不太介意。

雞檔檔販玲姐：「今日賣100多元（一斤），較平日一定貴了一點，今日年三十晚，總之是新鮮活雞，（客人）不理甚麼品種，活雞都要。」

人人都想年年有「魚」，新一年日日笑「蝦蝦」，海鮮檔前面迫到幾乎不能行，檔主說今年生意不見得特別好，大部分顧客都是買幾個人分量。海鮮檔販冼女士：「有些4至5人、有些5至6人，如果說十多人通常都外出吃飯，已經幾年沒有多人聚會，酒樓現在放寬了可以人多一些，家中團年變相較少。」

留在家做節的都覺得今年餸菜貴了一些。市民趙太：「粟米賣20元一條，之前大約賣10元、8元，是貴了，不過不要緊、開心。」市民黃太：「貴了都要吃團年飯，過時過節一定買活雞。買了雞、冬菇等，都是寓意過年，還有豬手、發財好市（髮菜蠔豉）等。」

團年飯最在乎「意頭」，例如這棵紹菜，寓意「長食長有」，人人都買回家壓歲。