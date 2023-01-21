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西藏雪崩造成28死5傷 現場搜救結束 官方：天氣變暖風速加大釀災
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2023年01月21日
【有線新聞】西藏林芝日前發生的行車隧道雪崩意外，造成28人遇難，5人受傷，官方宣布現場搜救工作結束。
新華社報道，當地連日合共派出超過1300名救援人員和230多部機械設備協助搜救。報道指，涉事的多雄拉山海拔近4500米，山體坡度大和陡峭，出事的路段非常崎嶇，很可能是近日受天氣變暖，加上周二風速突然加大引發雪崩。
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