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李家超發新年賀詞　指兔子像港人自強不息　預示香港走進新開始、新希望

  • i-Cable
  • 2023年01月21日
【有線新聞】行政長官李家超發表新年賀詞，指兔子象徵無限生機，預示香港今年會走進新開始、新希望。
行政長官李家超：「一年之中農曆新年是我們最重要的節日，今年我們又可以逛花市、辦年貨，一家團聚、互訪拜年，享受新年的熱鬧和歡樂。新一年是兔年，兔仔是靈敏活潑的動物，人見人愛。兔子就好像香港人一樣靈活應變、自強不息。兔子又象徵無限生機，預示了香港今年會走進新開始、新希望，經濟活動越趨蓬勃，旅遊景點重新熱鬧起來。我和我太太祝所有香港市民身體健康，平安幸福，笑口常開，萬事如意。」
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