i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
李家超發新年賀詞 指兔子像港人自強不息 預示香港走進新開始、新希望
i-Cable
2023年01月21日
【有線新聞】行政長官李家超發表新年賀詞，指兔子象徵無限生機，預示香港今年會走進新開始、新希望。
行政長官李家超：「一年之中農曆新年是我們最重要的節日，今年我們又可以逛花市、辦年貨，一家團聚、互訪拜年，享受新年的熱鬧和歡樂。新一年是兔年，兔仔是靈敏活潑的動物，人見人愛。兔子就好像香港人一樣靈活應變、自強不息。兔子又象徵無限生機，預示了香港今年會走進新開始、新希望，經濟活動越趨蓬勃，旅遊景點重新熱鬧起來。我和我太太祝所有香港市民身體健康，平安幸福，笑口常開，萬事如意。」
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
下一則新聞
下一則新聞
本港赴日航班設限 日方擬下月取消限制 林世雄：倘對方不撤銷會考慮反制
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
周焯華案｜甚麼是「賭底面」？ 案件掀出濠江賭場亂象 行內人揭露屬入職培訓
即時新聞
新聞資訊
2023年01月18日
一線搜查｜港女攀自殺崖 舉OK手勢打卡 網民轟：連累消防｜附漁護署19個行山黑點
生活
有線生活
2023年01月16日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
32歲男子觀塘泳池外遇襲 雙腳中多刀重傷 兇徒逃去
港聞
新聞資訊
2023年01月19日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
日本東京電力實驗指 經處理核廢水養比目魚 體內輻射濃度未增
兩岸國際
新聞資訊
2023年01月16日
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日