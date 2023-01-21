i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
通關｜多區檢測站人流減 楓樹街、荃灣公園未見人龍 今明有逾17萬個名額
i-Cable
2023年01月21日
【有線新聞】全港社區檢測中心及檢測站今明兩日有逾17萬個預約名額，當局指足以應付歲晚和新春過關人流需要。
連日大排長龍的深水埗楓樹街遊樂場，早上不多人來檢測，荃灣大會堂旁的檢測站排隊人流都不多，當局提醒市民多個地區的檢測中心人流較少，可選擇前往包括港島的小西灣社區會堂、利東社區會堂、九龍的土瓜灣體育館、亞皆老街遊樂場、新界東的粉嶺和興社區會堂及新界西的大窩口社區中心、天水圍天柏路公園及葵涌石排街公園等。當局說檢測中心和檢測站在傍晚較繁忙，巿民可選擇日間做檢測，並會優先服務已預約的人士。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
下一則新聞
下一則新聞
聯合國稱塔利班內部對恢復婦女權利存在分歧
兩岸國際
新聞資訊
今天
推薦閱讀
日本東京電力實驗指 經處理核廢水養比目魚 體內輻射濃度未增
兩岸國際
新聞資訊
2023年01月16日
旺角銀城廣場市集六男女涉賣煽動刊物 遭國安處拘捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月17日
疑不滿的士兜路起爭執 乘客落車時突開車行駛 司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年01月13日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
MIRROR演唱會｜處所佔用人及僱主涉違例 勞工處：已申傳票提15項檢控
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日