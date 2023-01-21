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通關｜多區檢測站人流減　楓樹街、荃灣公園未見人龍　今明有逾17萬個名額

  • i-Cable
  • 2023年01月21日
【有線新聞】全港社區檢測中心及檢測站今明兩日有逾17萬個預約名額，當局指足以應付歲晚和新春過關人流需要。
連日大排長龍的深水埗楓樹街遊樂場，早上不多人來檢測，荃灣大會堂旁的檢測站排隊人流都不多，當局提醒市民多個地區的檢測中心人流較少，可選擇前往包括港島的小西灣社區會堂、利東社區會堂、九龍的土瓜灣體育館、亞皆老街遊樂場、新界東的粉嶺和興社區會堂及新界西的大窩口社區中心、天水圍天柏路公園及葵涌石排街公園等。當局說檢測中心和檢測站在傍晚較繁忙，巿民可選擇日間做檢測，並會優先服務已預約的人士。
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