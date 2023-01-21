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英國首相辛偉誠行車期間無扣安全帶被罰款

  • i-Cable
  • 2023年01月21日
英國首相辛偉誠行車期間無扣安全帶被罰款
【有線新聞】英國首相辛偉誠在行車期間無扣安全帶被罰款。
辛偉誠周四於蘭開夏郡乘車時拍片，宣傳政府新一輪開支政策。片段上載到官方社交平台後，被人發現他在車輛行駛期間，沒有扣安全帶。蘭開夏郡警方經調查後，發出定額罰款通知書。首相府表示辛偉誠承認錯誤及道歉，會繳交罰款。在英國，乘客於行車期間沒扣上安全帶，會被罰款100英鎊。辛偉誠出任官員以來，已經是第二次被定額罰款，他去年擔任財相期間亦因為「派對門」事件，違反防疫規定而被罰。
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