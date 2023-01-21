吳潔貞專訪｜通關後截32宗走私藥物返內地　包括止痛、新冠口服藥　17人被捕

【有線新聞】海關助理關長吳潔貞出席本台節目《有理有得傾》，說至今共截獲4宗旅客攜帶大量止痛退燒等藥物出口到內地的案件，另外有28宗是進口新冠口服藥，拘捕17人，藥物主要來自印度，正化驗成分。

香港與內地免檢疫通關兩星期，海關助理關長吳潔貞在本台節目《有理有得傾》說關口運作整體暢順。吳潔貞：「落馬洲支線管制站人流較多，都會靈活調配人手，在其他暫時未開的口岸調派人手幫助疏導人流，我每天看着，人流、運作都非常暢順有序。（加了多少人手？）現時仍要檢查48小時核酸檢測報告陰性證明及預先登記配額，派了幾十人協助、疏導人流。」

去年12月至今，海關共截獲4宗旅客攜帶大量止痛退燒等藥物出口到內地的案件，總值約13萬元；另外有28宗是進口新冠口服藥，檢獲藥物共12萬粒、總值950萬元，拘捕17人。吳潔貞：「來源地主要是印度，亦有泰國和歐洲國家，包括德國、荷蘭、法國、意大利、瑞士等，暫時檢驗有沒有發現新冠藥有問題，我們已跟政府化驗所加緊檢測藥物，如果說明有某種藥物成分驗出來沒有的話，有可能觸犯《商品說明條例》。」

在不少海外國家屬於合法的CBD大麻二酚，下月起在香港列為危險藥物，海關說已經透過駐港領事館、外國商會、航空公司等宣傳。吳潔貞：「外國旅客如果真的攜帶CBD產品入境，初期執法時會否有酌情權，我們是執法部門，條例生效後CBD受管制，我們一定是嚴格執法。」吳潔貞說執法會以情報為主導抽查旅客行李和貨物，用毒品檢測試劑可即場驗到物品有沒有CBD成分。