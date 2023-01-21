19年中環非法集結案　七人罪成、判監9至18個月

【有線新聞】2019年11月中環有人集結，7人非法集結罪成，判監9至18個月。

案發2019年11月13日，7名被告連同其他人在中環畢打街、德輔道中一帶參與非法集結。法官指案發在中環多條主要街道，範圍甚廣、人數眾多遠超警力，雖然無人傷亡，但有公共設施及私人財物被破壞，商户受害。其中兩名被告在中環港鐵站損毀出口一幅牆壁，另被控一項刑事損壞罪。

法官指各人因無案底及年輕，獲減刑1至2個月，判監9至18個月。