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19年中環非法集結案 七人罪成、判監9至18個月
i-Cable
2023年01月21日
【有線新聞】2019年11月中環有人集結，7人非法集結罪成，判監9至18個月。
案發2019年11月13日，7名被告連同其他人在中環畢打街、德輔道中一帶參與非法集結。法官指案發在中環多條主要街道，範圍甚廣、人數眾多遠超警力，雖然無人傷亡，但有公共設施及私人財物被破壞，商户受害。其中兩名被告在中環港鐵站損毀出口一幅牆壁，另被控一項刑事損壞罪。
法官指各人因無案底及年輕，獲減刑1至2個月，判監9至18個月。
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