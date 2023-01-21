返回
按輸入鍵開始搜尋

19年中環非法集結案　七人罪成、判監9至18個月

  • i-Cable
  • 2023年01月21日
【有線新聞】2019年11月中環有人集結，7人非法集結罪成，判監9至18個月。
案發2019年11月13日，7名被告連同其他人在中環畢打街、德輔道中一帶參與非法集結。法官指案發在中環多條主要街道，範圍甚廣、人數眾多遠超警力，雖然無人傷亡，但有公共設施及私人財物被破壞，商户受害。其中兩名被告在中環港鐵站損毀出口一幅牆壁，另被控一項刑事損壞罪。
法官指各人因無案底及年輕，獲減刑1至2個月，判監9至18個月。
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
港產外科口罩含菌量超標33倍　海關籲馬上停用　涉事零售店經理被捕
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回　當局料找到倖存者機會微　周一定為全國哀悼日
2023年01月16日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日