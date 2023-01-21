賀一誠新年賀詞　展望疫情陰霾散去　澳門獲中央等支持定走出困境

【有線新聞】澳門行政長官賀一誠發表新年賀詞，回顧過去一年，在中央支持和社會協力下抵禦疫情衝擊，展望澳門來年走出困境。

賀一誠：「行而不輟，未來可期，展望新的一年疫情陰霾正在逐漸散去。中央支持澳門發展的各項政策措施落地實施，多重利好因素正在顯現，必將為澳門發展注入新的強大動力。我們堅信有一國兩制方針的堅實保障，有偉大祖國支持和關懷，有社會各界和廣大居民的團結奮鬥，澳門一定會走出困境，進入新的發展階段。」