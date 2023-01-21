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去年6月中環槍擊案　再多兩男涉藏械、傷人等被捕　累計27人落網

  • i-Cable
  • 2023年01月21日
【有線新聞】去年6月中區槍擊案，警方再拘捕兩名男子，包括懷疑開槍的疑犯，至今共有27人被捕。
案發去年6月10日凌晨中環雲咸街懷疑有兩個幫派爭執，其中一方開了至少兩槍，一人腹部中槍。事隔七個月，警方星期四在大嶼山北再拘捕兩名涉案非華裔男子，其中28歲疑犯被控意圖造成身體嚴重傷害而射擊，以及傷人、藏械等多項罪名，星期一在東區裁判法院提堂；另一名24歲男子就涉嫌藏械、協助罪犯等，獲准保釋。這宗案件警方早前已拘捕另外24名男子及1名女子。
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