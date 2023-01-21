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本港新增3,507宗確診　多29人離世

  • i-Cable
  • 2023年01月21日
【有線新聞】本港新增3,507宗新型肺炎確診，多29人離世。
本地感染3,420宗，輸入個案87宗，21間安老及殘疾院舍，有32名院友及員工染疫。本地個案中多兩人感染XBB.1.5變異病毒株。
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