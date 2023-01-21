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年三十｜花市續不設乾貨 商場設市集賣揮春、公仔 有市民特意感受氣氛、辦年貨
i-Cable
2023年01月21日
【有線新聞】今年花市仍不設乾貨攤檔，有市民轉到市集辦年貨。
荃灣愉景新城這個市集人山人海，攤檔售賣揮春、氣球、公仔，亦有售賣一些小飾物，大部份貨品都有兔年的元素，有市民說因為維園花市無乾貨攤檔轉戰市集。
陸先生：「年三十人多，人們剛剛收爐感受氣氛。我買了一個「嘔兔袋」代表幸福和祝福，很有趣。另外買了一些襪，過年一定要買多些襪，密密實實，金錢便不會周圍走。」
古女士：「知道這裏有市集就想看看有甚麼東西，因為花市沒有乾貨。好像很多衣服、飾物，暫時未看到特別喜歡。」
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