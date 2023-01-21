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MIRROR演唱會｜阿MO肢體神經儀器刺激初步有反應　李父冀政府有合理跟進

  • i-Cable
  • 2023年01月21日
【有線新聞】MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員阿MO李啟言肢體神經在儀器刺激下，初步有反應。
李啟言的爸爸李盛林牧師發代禱信，說新的醫療團隊制定了進取的復康計劃，阿MO數處褥瘡大致清理好，最近開始針對各組肌肉及關節操練，希望借助器材協助阿MO站立。李盛林又說，雖然政府的調查告一段落，但事件對他們造成漫長及嚴重創傷，希望有合理的跟進。
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