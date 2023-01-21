黃大仙祠復辦頭炷香　善信祈求身體健康：唔使戴口罩、人人有工開

【有線新聞】【有線新聞】隨著疫情回落，黃大仙祠今年亦重新在年三十晚開放，給善信上頭炷香，子時一到、善信誠心上香，祈求新一年行好運。

過去兩年因為疫情，黃大仙祠年三十晚無開放給市民參拜，今年重新開放，大家都很珍惜。

何先生：「去年網上直播祈福，我也有做，今年能在現場感受氣氛，我覺得會更靈驗。」

許女士：「今年少很多人，應該很多人回了內地。」

Zak：「我在香港住了三年，這是我第一年能夠到這裡過新年，我希望能夠繼續事業有成、身體健康。」

有一群男士互不相識，但每年都因為上頭炷香在祠內相見。「我們每年都聊天。」「這些是死黨，年年都在一起。」「（每逢年三十晚）都遇上他們，次次都遇到他們。」「希望疫情早些過去晚，大家不用這麼多限制。」「世界和平、不用戴口罩，人人有工開。」「我初一生日，年年初一全天都吃年糕，今年希望可以有生日蛋糕吃，這個私心一些。」

每年悉心打扮的夏蕙姨移民美國，她的摯友及契女代她上頭炷香。 黃夏蕙好友周聰玲：「今年兔年戴兔口罩，還有兔子耳朵，國泰民安、繁華昌盛。」季先生 、黃夏蕙契女艾美琦：「身體健康、心想事成，『夏蕙BB』都要身體健康。」

警務處處長蕭澤頤到祠內巡視，了解參拜安排。

黃大仙祠年三十晚通宵開放，直至年初一晚上9時，之後初二至十四會由早上7時半開至傍晚6時。