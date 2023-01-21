維園年宵越夜越熱鬧　市民指氣氛不及疫情前　有一家大細到中環嘉年華度歲

【有線新聞】年三十晚，不少巿民到維園行年宵，亦有一家大小到嘉年華玩攤位遊戲，有市民說高興市面變得暢旺，但氣氛不及疫情前。

「100元3盆、剛剛到的，只剩這些、沒有了。」「80元一枝漂亮桃花、快來看。」出盡心思、力氣叫賣，因為已是最後一晚，對花檔而言，能否回本都是視乎這數小時。

維園年宵入夜後人流比下午多，但不算擠逼，今年繼續沒有乾貨及熟食攤位，但就似乎影響不到市民的消費意欲。

陳先生：「都差不多1,000元，四種左右。比去年買多了，見到花開得很美就支持一下，以及最開心是見到四處都暢旺，多了些人氣。」

湯先生：「沒了熟食、其他賀年物品賣，氣氛差了一點。」

Jan：「我希望新一年考試可以進步，以及希望疫情可以快些過去。」

傳統年花的競爭大，有攤檔用創意吸客，推出這款「兔仔花」迎接兔年。 花檔檔主李小姐：「混合中西式不同的花，有乒乓菊、粉紅色這款，上面的兔耳是鼠尾草。我們都希望迎合老少咸宜，兔年希望大家開開心心，每次推出一批就很快賣完，因為大家可能整個年宵都想找些有特色的，不會只買傳統年花。

嫌年宵只能看花，可以選擇去嘉年華，玩遊戲鬆一鬆。發洩一下又可以，有運氣的話，還可以贏一隻玩偶回家過年。

蘇先生：「吃完團年飯就一起過來，見到正在營業，以往都沒開門。快些解除口罩令，疫情快點過去。」

Yoyo：「很開心，因為贏到三隻玩偶。（有甚麼新年願望？）考試拿到高分、默書也是。」