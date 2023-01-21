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年初一｜首位兔年寶寶0時3分聯合醫院出生 重2.94公斤
i-Cable
2023年01月22日
【有線新聞】踏入年初一，凌晨有兩名兔年寶寶出生。
第一名兔年寶寶是一名男嬰，凌晨零時三分在聯合醫院出生，順產、重2.94公斤，是父母的第一胎；浸會醫院凌晨近一時亦有一名女嬰順產出生，重2.9公斤。
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