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葵涌私家車避警截查 駛至元朗連撞四車停下 司機涉藥駕等罪被捕
i-Cable
2023年01月22日
【有線新聞】一輛私家車在葵涌逃避警方截查，最終在元朗截獲，司機被捕，無人受傷。
網上片段見到，私家車高速行駛，警車尾隨追截。凌晨1時許，警車在青葵公路荔景對開往新界方向截查一輛可疑私家車，該車未有停下並加速行駛，雙方追逐到元朗十八鄉路近大棠路，該車與四車相撞後停下，左邊車頭撞毀，42歲男司機涉嫌藥後駕駛及無牌駕駛等罪被捕。
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