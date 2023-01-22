葵涌私家車避警截查　駛至元朗連撞四車停下　司機涉藥駕等罪被捕

【有線新聞】一輛私家車在葵涌逃避警方截查，最終在元朗截獲，司機被捕，無人受傷。

網上片段見到，私家車高速行駛，警車尾隨追截。凌晨1時許，警車在青葵公路荔景對開往新界方向截查一輛可疑私家車，該車未有停下並加速行駛，雙方追逐到元朗十八鄉路近大棠路，該車與四車相撞後停下，左邊車頭撞毀，42歲男司機涉嫌藥後駕駛及無牌駕駛等罪被捕。