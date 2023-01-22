年初一｜不少人趁長假外遊　市民：開心不用留港　有人相隔三年再回港過年

【有線新聞】大年初一，繼續有市民趁長假期外遊，機場以短途客為主，去日韓較多，亦有人因應防疫放寬由外地回港過年。

農曆年長假期，防疫又大鬆綁，香港人又可以像往年一樣去旅行。莊先生：「開心，不用留在香港，被困三年了，開心一點。（三年沒有旅遊？）對，一家人旅行較開心。（新年外遊價錢較貴？）貴一點都值得，畢竟是新年。」Kali：「很開心，很久沒有坐飛機。（去哪裏旅行？）日本大阪。（想去大阪看甚麼？）妹妹想看雪，我想去環球影城。」

機場一朝早已擠滿不少人，很多都是一家大小準備出發去旅行，櫃位要排隊處理登機手續。

有人在年初一出發與家人去旅行，也都有人特意選擇這天返港與家人過節，這個姐妹之間的擁抱一等就等了三年。周小姐：「剛從巴西回來，已三年多沒有回港，好激動、好想哭。（有甚麽想跟家人說？）好掛念家人，祝他們身體健康。」

這對叔嫂就可能太久沒有見面，差點認不出對方。黃先生、黃女士：「三年沒有見面，因為疫情，以前要在酒店隔離不太方便，現在不用，很辛苦的，在英國困了幾年，以前真的每年都會回來。親戚大哥都年老，八十多歲了，回來一次就見多一次。」也有市民說，今年難得回來會逗留較長時間，把握機會與家人團聚。