190萬劑二價復必泰悉數抵港　政府：採購數目足夠市民接種

【有線新聞】政府採購的190萬劑復必泰二價疫苗全部已經抵港。

政府說，復星醫藥將最後一批七萬劑復必泰二價疫苗星期六運抵本港，政府人員會檢查及核對，確保疫苗符合規格及冷鏈運輸標準；又說目前採購的數目足夠政府接種計劃之用，呼籲市民盡快接種。