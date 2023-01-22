年初一｜年宵花市結束　食環署清走年花、轉贈港島多間醫院

【有線新聞】維園年宵結束後，食環署清理賣剩的年花。

清晨五時許，有市民趁清場前撿走維園內賣剩的年花，食環署之後派人到場清理，又安排義工用手推車將年桔和年花運上貨車，送到港島區30多間院舍及醫院。

署方說，因應防疫措施放寬，今年先在港島區恢復將年花轉贈予院舍的安排，收集到約150盆年花。