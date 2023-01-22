兔年2023｜稱每日都收棄養查詢　兔協憂市民因應節一時衝動　籲養兔前想清楚

【有線新聞】兔仔是今年的主角，也是許多人喜歡飼養的寵物，不過養牠們都不容易，有團體說每日都收到棄養兔仔的查詢，呼籲大家養兔仔前要想清楚。

長長的耳朵、白淨的的毛髮，這麼活潑可愛當然得人喜歡，今年到牠做主角了，這隻三歲的垂耳兔叫做桃子，來了這個家已經兩年半。徐先生：「最喜歡讓人這樣摸，如果輕輕力磨牙，即是牠覺得舒服，放工回來牠看見我就會開心到彈起、跳個舞，有時我們給牠零食，牠也會很開心的彈起，牠會整隻彈起，然後擺動臀部。兔子其實比較難養一點，首先牠不是很聽指令，而且其實吃的東西都要很小心，現在送份新年禮物給你。」看來這份禮物不是很合心意。

不是個個都好像桃子，這麼幸運有一頭家。兔友協會幹事Yvonne：「牠不是在這裏最老的兔子，不過是在這裏住得最久的兔子，很多領養者對於牠們年紀大的時候有不同的想法，擔心可能會和牠相處得不太久，或是其他原因，所以其實牠們到了四、五歲的時候，其實被領養的機會是愈來愈低。」

Chessy在兔協有98個鄰居，一樣是被人遺棄在這裏，中心說照顧牠們的日常費用要六位數字這麼多。Yvonne：「穩定地每天差不多都收到不同的電話個案，無論是求助不想要家裏的兔子，或者在街上拾到兔子，差不多每天都會有這些問題發生，每逢是過時過節，尤其是一些關於兔子的節日，通常會有多一些人會有詢問或者是問問題，所以我們都很擔心會否有很多人衝動。」

兔協說，兔仔生育能力很強，一對兔仔一年可以生超過一百隻嬰兒兔，所以要養的話，養一隻就好，兩隻以上建議絕育。Yvonne：「考慮清楚才帶一條生命回家，因為把牠帶了回家，牠就是你家庭成員，在說可能現在是8至10年（壽命），甚至14，15年（壽命）都有，這14、15年的家庭計劃，生活裏有沒有牠在這裏呢？」