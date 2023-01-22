多區小巴站長度未達標　部分站頭僅夠泊一部車　營運商：有時未有客都要照開走

【有線新聞】規劃署的《規劃標準與準則》，列明小巴總站停車處至少長21米，即是停泊到三輛小巴，不過我們發現多區有小巴站只泊到一輛、未達標。

香港仔南寧路4M小巴站頭停車處只有7米，足夠擺放一輛小巴，多客又不想人等那麼久，唯有在界外停泊多輛在後面；青衣楓樹窩路的413號小巴站較理想，停車處有14米，擺放兩輛剛好；荃灣荃威花園外的84號小巴站頭就沒那麼幸運，停車處只有7米。

不只這樣，小巴站與後面兩條巴士線的站相距只有大約一個身位距離，我們觀察了數天，當後面巴士靠站，小巴有時也駕駛前些，不靠那麼近，超出劃定的停車處。

不過這裏只有兩條行車線，有時都導致塞車，小巴停車處多大才適合？規劃署的《規劃標準與準則》列明，停車處最少應該有21米長，最好闊6米，有事故亦都可以讓消防車入停車處。

84號專線小巴營運商KEN：「你寫21米，我只有7米，我都要運作，無奈接受而已可能我根本都未有其他乘客，或者距離班次還有5分鐘，但因為後面已經有車而旁邊又有違泊，導致我必須離開站頭，會很影響班次，可能兩個班次相距由原本5分鐘增至10分鐘，他們想像與實際運作是兩碼子的事。」

當區立法會議員建議，為這些小巴站額外提供泊位，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌：「我認為應該在附近可能找一個站頭讓他們擺放車輛，當有空位，後面的車輛上來，舊區可能後加地勢環境沒辦法，但在新區都希望跟隨《規劃標準與準則》或者較《規劃標準與準則》更高的標準，例如有更多位置休息、有更亭給他們。」

運輸署說，要因應環境和交通狀況等考慮小巴總站的長度，說現時沒劃一的長度，理解小巴要在總站短暫停留，署方會提供可行協助。