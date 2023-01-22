稱錄逾千億赤字在所難免　今年是否派糖仍在諮詢　陳茂波：通關令香港人財兩旺

【有線新聞】財政司司長陳茂波說，與內地恢復通關帶旺香港人氣財氣，相信今年經濟會不錯，至於下月發表的財政預算案是否派糖仍在諮詢。

新年有甚麼願望，能否寄望下月的財政預算案，財政司司長陳茂波說，今個財政年度赤字過千億是在所難免，是否派糖仍在諮詢中。陳茂波：「例如講消費券，當然有政黨都支持，但亦有政黨在閉門諮詢叫我們不要做，因為擔心對政府財政造成太大壓力，我們亦一直聽意見、評估中。同時不會為儲錢而儲錢，最緊要錢要用得好，一方面回應到社會需要，尤其是基層市民如何紓緩壓力，同時投資未來。」

防疫鬆綁，內地復常速度也很快，陳茂波說通關帶旺香港人氣財氣，對環球經濟幫助也大。陳茂波：「（香港經濟）比去年11月時候看正面了很多，外圍環境有改善，和內地通關開得快，對於我們經濟有一定助力，我們第一季可能都仍有些困難，進入第二季後復蘇力度就明顯得多，外圍仍然挑戰大，只要外圍，無論是地緣政治等不要傻起來就可以。」

展望來年，陳茂波說會發展土地和基建，包括北部都會區及明日大嶼計劃。陳茂波：「因為要投入後錢在後面才收回 ，如何處理，用儲備是一方面，但另一方面要保留一定的財政實力，發一定的綠債都值得諗，畢竟香港整個借貸比率都是低。」

陳茂波剛出席完瑞士的世界經濟論壇，他說在當地見過不同地方的代表，邀請他們到香港及大灣區考察，亦有鼓勵外國公司來港上市。