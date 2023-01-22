兔年2023｜教育局設推廣中華文化津貼　幼稚園趁過年辦活動　教小朋友傳統習俗

【有線新聞】小朋友過年最開心，有幼稚園申領教育局推廣中華文化的津貼，趁過年舉辦活動教小朋友傳統習俗。

坐在一起吃團年飯，當然要有寓意菜。吃過團年飯，還要落手落腳做湯圓，年卅吃湯圓，一家慶團圓。除了吃，過年還有很多習俗，「年廿八、洗邋遢」，小朋友都要幫忙大掃除，

這間幼稚園申領教育局的津貼，推廣中華文化，趁農曆年透過遊戲及勞作教學生過年的傳統習俗，小朋友又學到多少？學生：「新年會食團年飯、會拜年、會講祝福語、會寫揮春 、會寫祝福語，例如年年有餘、龍馬精神、心想事成、萬事如意、快高長大。」不是只有玩，還趁機認字，過年「福」到，一定要識，要應節當然不能少了寫揮春，不過幼稚園的小朋友還小，他們要拿起毛筆寫字不容易，可能都要老師幫幫忙。

教育局預留了6,000萬元讓幼稚園推廣中華文化及藝術，截至本月中已經超過200間幼稚園申請，按入學人數會有五萬或八萬元。保良局方譚遠良（慈雲山）幼稚園校長易愛玲：「例如剛才有很多材料都可以買給小朋友操作，剛才音樂活動也是，我們都希望可以增購一些中國樂器或者是民族戲服等等。」

送虎迎兔，新一年幼稚園還會趁不同節日弘揚中華文化。