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年初一｜黃大仙祠午後數百人「打蛇餅」等上香祈福 警實施人潮管制

  • i-Cable
  • 2023年01月22日
【有線新聞】大年初一，不少善信到黃大仙祠上香，祈求新年順利。
中午過後，黃大仙祠越來越多人，數百人「打蛇餅」，一直排到去黃大仙廣場。警方實施人潮管制，安排善信分批入祠，不少人拿著祈福用的線香、鮮花或者風車等候祈福。
黃大仙祠將開放到晚上九時，大年初二至十四就會由早上七時半開放至下午六時。
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