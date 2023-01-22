土耳其譴責縱容焚燒可蘭經又拒瑞典防相到訪

【有線新聞】瑞典被土耳其指責不理勸諭，批准親庫爾德示威。有政客焚燒可蘭經，土耳其譴責行為卑劣，完全不能接受侮辱伊斯蘭教，敦促瑞典追究肇事者責任，又取消安排瑞典國防大臣到訪。

同時擁有瑞典公民身份的丹麥極右派領袖帕盧丹當地周六，發表貶損移民和伊斯蘭教的言論，期間焚燒一本可蘭經，現場警員未有阻止。

帕盧丹的行為令升溫的瑞典與土耳其關係火上加油，在土耳其伊斯坦布爾，大批示威者聚集於瑞典領事館外，抗議帕盧丹焚燒可蘭經，警告破壞可蘭經的人會被折斷手。

有人焚燒瑞典國旗，並將其踐踏。

土耳其外交部以最強烈的措辭，譴責焚燒可蘭經的行為，稱完全不能接受以言論自由為幌子，允許針對穆斯林，以及侮辱穆斯林神聖價值觀的反伊斯蘭教行為，敦促瑞典政府懲處肇事者。

瑞典外長比爾斯特倫形容事件令人震驚，強調不代表瑞典政府立場，又稱言論自由受到瑞典憲法所保障，賦予人民公開表達意見的權利，但不允許煽動暴力或仇恨言論。