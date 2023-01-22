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中半山羅便臣道三級火疑短路肇禍　六人送院　包括一名消防隊目

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  • 2023年01月22日
【有線新聞】中半山羅便臣道發生三級火，六人吸入濃煙不適或受傷送院，包括一名消防隊目。
單位內有火舌，濃煙不斷湧出，樓上居民站在窗台了解。約50人疏散，有人抱住嬰兒，吸入濃煙不適，由擔架床抬上救護車，有人手部受傷要包紥；一名消防隊目受傷，戴上氧氣罩送院。
警方中午十二時左右接報，羅便臣道5至9號薈萃苑23樓一個單位起火。消防到場開喉灌救，一個多小時後將火警升為三級。現場消息說因為電線短路引起火警，燒著窗簾後迅速蔓延。
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