i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
中半山羅便臣道三級火疑短路肇禍 六人送院 包括一名消防隊目
i-Cable
2023年01月22日
【有線新聞】中半山羅便臣道發生三級火，六人吸入濃煙不適或受傷送院，包括一名消防隊目。
單位內有火舌，濃煙不斷湧出，樓上居民站在窗台了解。約50人疏散，有人抱住嬰兒，吸入濃煙不適，由擔架床抬上救護車，有人手部受傷要包紥；一名消防隊目受傷，戴上氧氣罩送院。
警方中午十二時左右接報，羅便臣道5至9號薈萃苑23樓一個單位起火。消防到場開喉灌救，一個多小時後將火警升為三級。現場消息說因為電線短路引起火警，燒著窗簾後迅速蔓延。
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
下一則新聞
下一則新聞
英冠 高雲地利2:4諾域治
體育
新聞資訊
今天
推薦閱讀
一線搜查｜深水埗大廈後巷被佔領未解決 後樓梯雜物堆積至3樓疑有人住 物主：我唔係偷唔係搶
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查｜港女攀自殺崖 舉OK手勢打卡 網民轟：連累消防｜附漁護署19個行山黑點
生活
有線生活
2023年01月16日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
日本航班｜HK Express取消2月上旬逾30班機 涵蓋東京、大阪、沖繩 即睇航班資料
即時新聞
新聞資訊
2023年01月16日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日