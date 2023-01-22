希普金斯當選新西蘭工黨黨魁將出任總理

新西蘭警察部長兼教育部長希普金斯，當選工黨黨魁，將接替辭職的阿德恩出任總理。他讚揚阿德恩為新西蘭作出的貢獻，稱新政府會先聚焦解決民眾生計問題。

希普金斯獲工黨黨團會議，一致通過接任黨魁後全國演說，形容是他一生中最大的榮幸和責任，對未來的挑戰感到振奮。

他表示：「我對同事的支持感到謙卑，也感到非常興奮。他們的一致託付，讓過渡過程快速和順利。以所有新西蘭人利益為依歸。」

希普金斯向卸任的阿德恩致敬，讚揚她發揮鼓舞人心的領導力，迅速應對國家的最大挑戰，讓新西蘭在經濟和社會方面，比很多國家優勝。他說：「我要感謝即將卸任的總理、我的好朋友阿德恩，她是新西蘭其中一位最偉大的總理。」

他強調會繼續確保女性在領導層地位平等，新政府會集中處理疫情帶來的經濟問題，首要任務是幫助中低收入家庭及小企業，解決通脹和住屋問題。

副總理將由46歲的塞普洛尼出任，是首位擁有薩摩亞、湯加血統的新西蘭副總理，她形容是對太平洋社區重要的時刻。