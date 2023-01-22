內地13至19日增1.2萬宗新冠死亡個案

【有線新聞】內地本月13至19日，新增1.2萬多宗新冠病毒感染死亡個案。

中國疾控中心公布，新增12658宗與新冠病毒感染相關死亡病例。大部分是基礎疾病合併感染新冠病毒致死。另外有600多宗因為呼吸功能衰竭死亡。截至上周四，全國有超過47萬宗住院病例，包括5萬多宗重症。