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啟德德朗邨單位起火 一女子死亡
i-Cable
2023年01月22日
【有線新聞】啟德德朗邨有單位起火，一名女子死亡。
警方下午二時許接報，德朗邨德瓏樓一個單位有濃煙湧出。消防到場開喉灌救，約二十分鐘將火救熄，破門進入單位救出一名昏迷女子，救護員及後證實她已經死亡。起火原因有待調查。
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