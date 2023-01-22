啟德德朗邨單位起火　一女子死亡

【有線新聞】啟德德朗邨有單位起火，一名女子死亡。

警方下午二時許接報，德朗邨德瓏樓一個單位有濃煙湧出。消防到場開喉灌救，約二十分鐘將火救熄，破門進入單位救出一名昏迷女子，救護員及後證實她已經死亡。起火原因有待調查。