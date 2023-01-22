通關｜陳國基、鄧炳強等視察落馬洲　全面通關仍在與內地協調

【有線新聞】政務司司長陳國基視察口岸。

陳國基聯同保安局局長鄧炳強、入境處處長區嘉宏及海關關長何珮珊視察落馬洲支線管制站運作，以及探訪當值的人員，有市民及旅客反映網上預約及檢測過程順利。

陳國基說為推進與內地逐步有序全面通關，各部門一直緊密協調，農曆年期間堅守崗位的公務員及各行各業的從業員表示謝意。