美國財長耶倫批共和黨借債務上限談判不負責任

【有線新聞】美國財長耶倫預計國會將順利通過提高債務上限。

她說：「債務違約會是自製災難，加於美國及全球經濟，過去也有過僵局。但國會總會履行職責提高債務上限，我預期他們今次亦然。」

美國債務周四達到逾31萬億美元上限，耶倫稱債務違約風險，對美國信貸會有嚴重影響，批評共和黨議員借債務上限，作為要求華府削減開支的政治籌碼，是非常不負責任。

正出訪非洲的耶倫又提到此行並非與中國競爭，只是想加強美國對非洲的關係，強調美國的投資具透明度，不會好像中國投資般，帶來難以負擔的債務等問題。