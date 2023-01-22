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港鐵太和站七旬翁失衡墮路軌　消防救起送院　服務一度受阻

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  • 2023年01月22日
港鐵太和站七旬翁失衡墮路軌　消防救起送院　服務一度受阻
【有線新聞】港鐵太和站中午有人失足墮軌受傷。
警員到場調查。一名72歲老翁中午在太和站往上水方向月台候車，期間懷疑身體不適，失平衡跌落路軌，由消防員到場救起送院。期間列車服務一度受阻。
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