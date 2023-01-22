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本港新增2737宗確診 多37人離世
i-Cable
2023年01月22日
【有線新聞】本港新增2,737宗確診，多37人離世。
本地感染有2,676宗，輸入個案就有61宗。12間安老及殘疾人士院舍共30名院友及員工確診。
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