元朗上竹園樹木起火波及護老院　一人受傷送院

【有線新聞】元朗有樹木起火波及旁邊護老院，一人受傷送院。

護老院五十多名院友及職員由消防及警員協助，疏散到附近安全地方。下午三時許，元朗竹攸路上竹園一棵樹起火，波及旁邊一間護老院。消防接報到場將火升為二級，派出一隊煙帽隊開動一條喉灌救，大約40分鐘將火撲熄。一名男子面部受傷，由救護車送院治理。