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車公廟求簽｜劉業強求中簽稱政府需聽意見　解簽師傅指港非無人才　不用某派別人士變相無人才

  • i-Cable
  • 2023年01月23日
【有線新聞】年初二車公誕，鄉議局主席劉業強為香港求得中簽，劉業強說簽文寓意社會剛復常，不可能一步登天，政府要聽意見才可走出逆境。
向車公大元帥敬求靈簽，鄉紳按傳統到車公廟求簽，疫情緩和，社會開始復常又通關，香港前景如何？車公有啟示：「求到車公大元帥的第11簽。」
鄉議局主席劉業強為香港求得第11簽中簽，簽文是「威人威威不是威，只當著力有箴規，白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍」。解曰「凡事守舊，求財遂意，自身得運，婚姻不合」。
劉業強指：「香港很多方面都受外面影響，所以我就覺得未來的財政預算案非常重要，如何令香港經濟真的活起來，才可帶各方面、各行各業走向正常化。大家都知道過去三年好多行業受影響，我覺得不可能一步登天，12年前好像兔年是求同一支簽，所以我覺得政府真的要多聽好意見，才可以同心合力走出逆境。」
劉業強的父親劉皇發，2011年兔年也曾為香港求得第11簽，當時解籤師傅解作經濟平穩，好壞參半。
今年師傅說，經濟未完全恢復，政策要聽意見，不要「夾硬來」。解簽師傅陳天恩指：「搶人才來說，根本香港本身不是沒人才，為何還要出去尋求？好像簽文的寓意，『終被張良守舊圍』，香港不是沒義士、不是沒能人，只不過你自己未遇到、未找到，某一派別的人不去用，變相香港便沒人才了。」
至於為沙田求得的是第84簽上簽，簽文是「司晨守夜犬與雞，防範小人吠與啼，既有靈音來相報，萬事亨通任你為」。解曰「出入吉事，萬事興隆」。沙田鄉事委員會首副主席李志麒指，只要社會包容所有意見，。防範小人，甚麼事都會做好。
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