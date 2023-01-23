漫畫家Pen So作品《回憶見》奪日本國際漫畫獎銀獎　盼新一代漫畫得到更多重視

【有線新聞】香港漫畫家Pen So憑作品《回憶見》，奪得第16屆日本國際漫畫獎銀獎。

消失的中環碼頭、已拆卸的同德大押，漫畫家Pen So透過黑白線條展現香港的標誌建築。Pen So表示：「懷舊是因為那個建築沒有了，或者即將拆卸，所以你才要懷緬過去，如果現時還在，不如早一點珍惜去了解多些香港故事會更好，所以我創作是想提醒這件事。」

Pen So得獎漫畫《回憶見》，講述失憶的女主角走遍香港不同地方，尋找消失的記憶。每本漫畫書會跟一本同女主角一樣畫冊，讓讀者可以跟著畫冊去香港不同地方，女主角尋訪的很多地方近五六年都已經拆卸，Pen So希望喚起關注。Pen So指：「這座大廈其實很漂亮，其實他是很高及很大的唐樓建築群，橫跨整條街那麼大，半年後就沒有了這些東西。看電影或者漫畫時，你會用第三身角度，你更加會抽離些，但因為我設計加入素描本，利用第一身閱讀讓你情緒更加投入。」

他希望新一代的漫畫可以如同近期的香港電影一樣，得到更多人重視，Pen So稱：「懷舊之餘都可以勇敢地向前行，我們不向前行，我們會沒有未來；第二，我想提醒我們香港的創作人，為何你經常喜歡以前的作品，舊電影、舊漫畫會覺得是經典很棒、很好看，但我們現時不創作，十年後就會看不到現時的經典。」