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旅業會料業界生意最快明年回復疫情前水平　盼政府向旅客推出優惠

  • i-Cable
  • 2023年01月23日
【有線新聞】本港放寬出入境檢疫限制，旅遊業議會主席徐王美倫預計，業界生意最快要明年才能回到疫情前水平，她期望政府向旅客推出優惠，加快業界復蘇。
旅遊業議會主席徐王美倫：「除了宣傳，我們希望旅發局或政府能夠有一些落地及實在的優惠，例如曾經提及的，例如機場稅，可否有一些短期優惠給予一些無論出境或入境旅客。」
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