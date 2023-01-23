旅業會料業界生意最快明年回復疫情前水平　盼政府向旅客推出優惠

【有線新聞】本港放寬出入境檢疫限制，旅遊業議會主席徐王美倫預計，業界生意最快要明年才能回到疫情前水平，她期望政府向旅客推出優惠，加快業界復蘇。

旅遊業議會主席徐王美倫：「除了宣傳，我們希望旅發局或政府能夠有一些落地及實在的優惠，例如曾經提及的，例如機場稅，可否有一些短期優惠給予一些無論出境或入境旅客。」