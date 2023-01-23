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開年飯｜市民到街市買餸開年　預3,000元煮逾20人飯菜

  • i-Cable
  • 2023年01月23日
【有線新聞】年初二開年，不少人到街市準備食材。
在九龍城街市，有檔販為蔬菜包上新年紅紙，蔬菜供應充足。雞檔也開門營業，傳統開年都要吃得豐富，買雞買海鮮都不少得，有市民準備廿多人飯菜，預計花費約三千元。
黃先生表示：「買豬手希望橫財就手，烹調一些新年食物，我們中國人，新年是一個重要的節日，大家聚在一起就食好些。一家人可以圍在一起吃飯，在家中也不用戴口罩，大家見面也容易、方便，聊天都融洽些。」
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