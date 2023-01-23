i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
開年飯｜市民到街市買餸開年 預3,000元煮逾20人飯菜
i-Cable
2023年01月23日
【有線新聞】年初二開年，不少人到街市準備食材。
在九龍城街市，有檔販為蔬菜包上新年紅紙，蔬菜供應充足。雞檔也開門營業，傳統開年都要吃得豐富，買雞買海鮮都不少得，有市民準備廿多人飯菜，預計花費約三千元。
黃先生表示：「買豬手希望橫財就手，烹調一些新年食物，我們中國人，新年是一個重要的節日，大家聚在一起就食好些。一家人可以圍在一起吃飯，在家中也不用戴口罩，大家見面也容易、方便，聊天都融洽些。」
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日
下一則新聞
下一則新聞
日日有頭條：98年房署裝閉路電視打擊高空擲物
港聞
新聞資訊
日日有頭條
今天
推薦閱讀
日本東京電力實驗指 經處理核廢水養比目魚 體內輻射濃度未增
兩岸國際
新聞資訊
2023年01月16日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
一線搜查｜深水埗大廈後巷被佔領未解決 後樓梯雜物堆積至3樓疑有人住 物主：我唔係偷唔係搶
生活
有線生活
2023年01月19日
荃灣六旬女工遭製糖機夾斃 勞工處發暫時停工通知書
港聞
新聞資訊
2023年01月16日
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日