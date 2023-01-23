土耳其總統埃爾多安稱提前大選　反對派未推舉候選人

【有線新聞】土耳其總統埃爾多安宣布，提前至5月中大選。掌權20年的埃爾多安有意再連任，但他近期的支持度，受經濟不景及高通脹拖累，傳媒預料今次選舉將爭持激烈。

土耳其總統埃爾多安，在西北部布爾薩省出席一個青年會議，宣布今年總統及議會選舉，由6月中提前至5月14日舉行。他會在3月正式宣布大選日期，如果當日沒有候選人取得過半選票，將於兩星期後舉行第二輪投票。

現年68歲的埃爾多安，掌權已經20年，但仍計劃再爭取連任。他03年起出任總理，14年轉任總統，其後成功修改憲法撤銷總理一職，被反對派批評是要獨攬大權，並指責在其領導下，公民權利及自由受到侵蝕。土耳其近年亦經濟不景、通脹嚴重，去年的通脹率就高達85%。

傳媒認為今次大選，可能是埃爾多安掌權以來最大考驗，民調預測選舉將會相當激烈。

不過由6個在野黨合組的聯盟，仍未推舉出總統候選人。國會第三大的親庫爾德政黨，亦聲言會派出自己的候選人。反對派內部分歧對埃爾多安選情有利，提前大選將令反對派準備對策的時間更加緊絀。