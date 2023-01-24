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屯門私家車撞壆　司機受傷送院　涉拒「吹波波」被捕

  • i-Cable
  • 2023年01月24日
【有線新聞】屯門有私家車懷疑失事撞壆，司機受傷送院。
私家車停在路中，車頭朝反方向，凌晨3時許，私家車沿龍富路往荃灣，駛至近皇珠路失控撞石壆，47歲男司機受傷送院。
警方調查發現私家車被通緝，懷疑與一宗刑事毀壞案有關，司機亦涉嫌未能提供酒精呼氣測試被捕。
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